Policial morre baleado após reagir a tentativa de assalto; assista vídeo

O policial civil do Grupo de Operações e Investigações (GOI) Joel Benites da Silva, de 53 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (20), após reagir a uma tentativa de assalto. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que uma dupla de assaltantes aborda a vítima.

As imagens mostram o policial estacionado próximo a uma casa. Ele sai do carro e vai em direção a residência, mas retorna para buscar algo no banco de trás. Nesse momento, os suspeitos, armados, se aproximam de uma pessoa que estaria próxima ao portão. Ao perceber a movimentação, essa pessoa retorna para dentro da casa e, na sequência, os assaltantes abordam Joel. O crime ocorreu no bairro Jarim Leblon, em Campo Grande-MS.

O policial reage e um dos assaltantes atira contra ele. A vítima revida, mas acaba sendo alvejada nas costas. Joel chegou a ser socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Leblon, mas não resistiu e veio a óbito.

Segundo a polícia, um dos suspeitos foi alvejado na perna e na barriga. A dupla fugiu sem levar nada e foi presa posteriormente pela Polícia Militar. Eles foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Repressão à Roubos e Furtos (Derf).

