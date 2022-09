Policial militar mata esposa e depois tira própria vida

O homem efetuou vários tiros na mulher, identificada como Juliana Melo, e em seguida, atirou em si mesmo

Um policial militar matou a esposa e depois tirou a própria vida na manhã desta quinta-feira (29), em Surubim, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na Rua Leonor Batista.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, Vicente Melo efetuou vários tiros na mulher, identificada como Juliana Melo, e em seguida, atirou em si mesmo.

As Polícias Militar e Civil estão no local para as medidas cabíveis.