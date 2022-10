Policial militar é encontrado morto com mãos amarradas e tiros na cabeça

A vítima foi identificada como Neemias Ricardo da Silva Soares

Um policial militar foi encontrado morto no banco traseiro de um veículo na Zona Norte de Natal, na noite de sábado (22).

Segundo informações colhidas com a Polícia Militar, Neemias estava com as mãos amarradas e sofreu dois disparos à queima-roupa na região da cabeça.

O veículo estava localizado próximo a um lixão no bairro Pajuçara, na Zona Norte.

Neemias era 3º sargento da Polícia Militar – entrou na corporação em 2001 – e estava lotado no 16º Batalhão.

Ainda não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.