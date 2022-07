Policial mata irmã após briga em São Gonçalo (RJ) e é presa

À TV Globo, uma funcionária do posto de gasolina disse ter escutado as irmãs discutirem no banheiro

Uma policial militar do Rio de Janeiro matou a tiros a própria irmã na manhã de deste sábado (2), na cidade de São Gonçalo (RJ). Segundo informações da corporação, as duas discutiam em um posto de gasolina quando a agente disparou contra a irmã, que morreu no local.

Segundo reportagem da TV Globo, a autora do crime é Rhaillayne Oliveira de Mello. Ela foi conduzida à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, onde foi autuada por homicídio. A vítima seria Rayana Mello.

À TV Globo, uma funcionária do posto de gasolina disse ter escutado as irmãs discutirem no banheiro.

“Elas vieram aqui da outra rua, onde tem vários bares, e elas já estavam discutindo lá. Aqui tem um banheiro e elas vieram para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato. Só escutei o barulho, muito, muito tiro”, declarou.

A reportagem também aponta que o policial que deu voz de prisão a Rhaillayne era seu próprio marido, mas a PMERJ não confirmou a informação.

A Corregedoria Geral da PMERJ também acompanha o caso, informou a corporação em nota, através da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar. A Policia Civil do Rio de Janeiro afirmou que “diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato” e não confirmou a identidade das irmãs em nota.