Policial mata ex-companheira e ex-sogra e comete suicídio

“A motivação seria a não concordância com o rompimento do vínculo do casal”, disse o delegado

Na segunda-feira (24), um policial da Brigada Militar (BM) de Porto Alegre matou a ex-companheira e a mãe dela, em Toropi (RS). De acordo com o delegado responsável Sandro Meinerz, o caso trata-se de um duplo feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com as investigações, Arlen Vieira Trindade, de 29 anos teria ido à casa da ex e atirado contra Cláudia Urban Soares, 25 anos, e a mãe dela, Delmi Urban Soares, de 55, e na sequência tirou a própria vida.

A polícia informou que a vítima entrou com uma ação judicial pedindo o pagamento de pensão alimentícia por parte do ex-companheiro. Além disso, ela também havia registrado uma ocorrência de ameaça contra o suspeito, mas não havia medida protetiva. Segundo a polícia, Arlen estaria separado de Cláudia desde agosto de 2020.

“A motivação seria a não concordância com o rompimento do vínculo do casal. Acredito que o ajuizamento da ação seria, vamos dizer, um reforço de que a mulher não voltaria atrás de sua decisão de terminar o relacionamento com ele”, disse o delegado.

As investigações apuram ainda a motivação para a morte da ex-sogra. A perícia avalia a dinâmica dos crimes.