Policial entra em confronto com estudante em escola em SP

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) tomou conhecimento do incidente e deu início a um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o incidente

Um adolescente de 16 anos foi submetido a uma ação policial controversa por um policial militar no pátio da Escola Estadual Dona Luiza Macuco, situada em Santos, no litoral de São Paulo.

Um parente próximo do jovem, que preferiu não se identificar, relatou que o incidente teve início quando o estudante chegou à escola, localizada no bairro Ponta da Praia. De acordo com o relato do menor, um policial militar que fazia parte da Ronda Escolar teria supostamente dirigido um olhar inadequado à namorada dele, o que levou o adolescente a confrontá-lo, chamando-o de “pedófilo”.

Em resposta à reação do adolescente, o policial agarrou o jovem pelo pescoço e o pressionou contra a parede. Em um momento posterior, quando o aluno tentou se desvencilhar, outro policial militar presente segurou-o pelo braço.

Após esse confronto inicial, o policial acusado pelo adolescente de comportamento inadequado começou a apontar o dedo em direção ao rosto do estudante, enquanto este mantinha os braços posicionados para trás. Durante esse incidente, uma das colegas de escola que testemunhou a cena expressou sua surpresa e indignação, perguntando: “Ninguém vai intervir? Alguém precisa filmar isso. Meu Deus, professor, ninguém vai fazer nada?”.

Após o incidente, ocorrido na última terça-feira (15), o estudante foi encaminhado à direção da escola, que entrou em contato com a responsável pelo aluno para relatar a situação e a necessidade de registrar um Boletim de Ocorrência. O caso foi inicialmente direcionado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos, mas posteriormente foi encaminhado à Delegacia da Infância e Juventude (Diju).

Em sua versão dos eventos, o adolescente explicou que durante a abordagem policial dentro das dependências escolares, o policial que o abordou de forma agressiva teria proferido ameaças, dizendo: “Quando te encontrar na rua, vou resolver isso a bala”.