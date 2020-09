Policial é detido após dirigir na contramão, acerta motoqueiro e ameaçar testemunhas

PUBLICIDADE

Um soldado da Polícia Militar, de 36 anos, foi detido suspeito de conduzir um carro após ter ingerido bebida alcoólica, invadir a contramão de uma avenida, colidir com uma moto e ameaçar algumas testemunhas que estavam próximas ao local do acidente. Foi constatado pela Polícia Civil que o suspeito apresentava sinais de embriaguez. O motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (11), em João Pessoa-PB.

Testemunhas relataram que, por volta das 2h da madrugada, o motorista do carro estaria bebendo em um posto de gasolina. Após sair do estabelecimento, ele entrou no carro e resolveu pegar a contramão para acessar um retorno, com o intuito de pegar um atalho. Devido à manobra ilegal, o militar acabou provocando uma batida.

Após o acidente, várias pessoas se aproximaram do local. Em seguida, o motorista do carro teria ameaçado alguns populares alegando que estava armado. Após a chegada da polícia, o homem foi detido.

Na delegacia, o policial se negou a fazer o teste do bafômetro, mas foi lavrado um documento que indica que ele apresentava de fato sinais de embriaguez. A vítima do acidente sofreu uma fratura exposta no braço direito, mas não corre risco.