Polícial desmantela tráfico de drogas no Paraná

Mais de 300 agentes policiais estão envolvidos na execução de 103 mandados judiciais

Nesta terça-feira (6), as forças policiais Civil, Militar e Penal do Paraná lançaram uma operação coordenada visando desmantelar um grupo criminoso associado ao tráfico de entorpecentes, homicídios e furtos em Quedas do Iguaçu, região oeste do estado.

Mais de 300 agentes policiais estão envolvidos na execução de 103 mandados judiciais, dos quais 53 são de busca e apreensão e 50 de prisão preventiva, abrangendo 13 localidades, sendo nove delas situadas no Paraná.

Segundo informações da Polícia Civil (PC-PR), o município registrou, somente em 2023, um total de 19 homicídios e 11 tentativas de homicídio.

A investigação policial revelou que esses delitos estão associados a confrontos decorrentes do tráfico de substâncias ilícitas na região.

A operação conta com o apoio das polícias civis dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, bem como da Secretaria de Segurança do Mato Grosso.