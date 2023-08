Policial civil é suspeito de estuprar a própia filha de dez anos em Aracaju

A mãe declarou que já havia levantado suspeitas a respeito dos abusos, uma vez que testemunhou uma situação na qual seu marido estava trancado no quarto com a filha

Um agente de polícia civil, de 45 anos, encontra-se sob suspeita de ter cometido abuso contra sua filha de dez anos, residente em Aracaju. As investigações foram iniciadas pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) durante a noite da última quinta-feira (10), após a garota ter enviado um bilhete a uma colega de escola, localizada no Bairro Farolândia, durante o período letivo, relatando o ocorrido.

Após ser informada pela professora, a direção da escola acionou imediatamente o Conselho Tutelar, bem como as autoridades da Polícia Militar e a mãe da criança.

A mãe declarou que já havia levantado suspeitas a respeito dos abusos, uma vez que testemunhou uma situação na qual seu marido estava trancado no quarto com a filha, ambos cobertos por um lençol. Diante da presença da mãe, o pai teria adotado um comportamento apreensivo.

As forças da Polícia Militar mobilizaram reforços e realizaram buscas para localizar o suspeito, que se encontrava com outra filha, de três anos. No entanto, ele deixou a criança em casa e empreendeu fuga. Informações e denúncias relacionadas ao caso podem ser comunicadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, através do número 181.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), sendo que os exames de corpo de delito foram agendados para o dia 18 de agosto. A Polícia Civil já requereu medidas protetivas em favor da menina.