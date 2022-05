Policial acusado de estuprar mulher dentro de delegacia se torna réu, em MS

Elbersom se tornou réu em processo do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que foi denunciado pelo crime de estupro

No final de abril, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebeu a denúncia do MPMS, que o investigador da Polícia Civil, Elbesom de Oliveira, de 41 anos, teria estuprado e ameaçado uma mulher, de 28 anos, dentro da cela da delegacia de Sidrolândia, a 68 km de Campo Grande.

Elbersom se tornou réu, nessa terça-feira (03), em processo do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que foi denunciado pelos crimes de estupro, importunação sexual e violência psicológica contra a mulher.

O policial segue preso na capital na 3ª DP.

A denúncia foi colhida pela juíza da Vara Criminal, em Sidrolândia, Silvia Eliane Tedardi da Silva. O juiz da 7ª Vara Criminal, em Campo Grande, Marcelo Ivo de Oliveira, determinou que defesa do réu se posicione.