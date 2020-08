Policiais resgatam bebê abandonado em caixa de papelão

PUBLICIDADE

Um bebê recém-nascido foi abandonado em uma caixa de papelão na noite dessa terça-feira (18). A Polícia Militar foi acionada e os agentes constataram que a criança ainda estava com o cordão umbilical.

O caso ocorreu na Cidade Gaúcha, município do interior do Paraná. Após ser resgatada, a criança foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade. As autoridades locais investigam o abandono.