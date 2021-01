Polícia prende homem acusado de administrar sítios com mais de mil pés de skunk

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira a Polícia Civil prendeu, em Maricá, no Rio de Janeiro, um homem de 31 anos que é apontado como responsável pela administração de três sítios que continham mais de mil pés de sunk, uma derivação da maconha.

As informações da polícia são de que os locais onde as plantas estavam eram protegidos por estufas e equipamentos para controle de temperatura e iluminação. A droga era vendida por R$ 30 mil o quilo e a colheita dava, em média, 4 a 5 quilos.

O homem preso é estudante de direito e, de acordo com o delegado Tiago Venturini Antunes, da 24ª DP (Piedade), o suspeito era o responsável por administrar as propriedades e revender a droga na Região Oceânica de Niterói e também na cidade do Rio, de acordo com o G1.