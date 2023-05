Polícia prende estelionatário que aplicava golpe em idosos pela internet

Com ele foram apreendidos R$ 6 mil em dinheiro, 38 cartões bancários, seis cartões de telefone, quatro celulares e um notebook

A Polícia Civil de Santa Maria (RS) prendeu um homem de 39 anos em Cananéia, São Paulo, durante a Operação Tricksters, que investiga golpes de falsos bancos. O suspeito é acusado de aplicar golpes em idosos pela internet, se passando por funcionários de instituições financeiras em ligações ou mensagens.

Com poder de persuasão, os estelionatários convenciam as vítimas a baixar aplicativos que liberavam o acesso remoto de seus celulares.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP-RS), os estelionatários costumavam usar dois argumentos para abordar as vítimas: o uso indevido do cartão de crédito ou a invasão da conta bancária.

Depois de ganharem a confiança das vítimas, eles pediam que baixassem um “aplicativo antivírus”, que, na verdade, garantia acesso ao sistema do celular e permitia que os golpistas fizessem transferências e empréstimos usando as contas bancárias das vítimas.

Durante a operação, foram apreendidos R$ 6 mil em dinheiro, 38 cartões bancários, seis cartões de telefone, quatro celulares e um notebook. Uma das vítimas, uma mulher de 64 anos, relatou às autoridades policiais um prejuízo de aproximadamente R$ 192 mil.

O caso aconteceu em abril de 2022, quando as ligações dos golpistas investigados pela Operação Tricksters começaram.