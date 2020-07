Polícia prende dois suspeitos de matar homem que velou mãe sozinho

PUBLICIDADE

Dois homens foram presos suspeitos de matar José Ricardo Fernandes Ribeiro, de 44 anos. A vítima morreu após ter tido 80% do corpo carbonizado durante um incêndio que atingiu a casa onde ele morava. José ficou conhecido por ter velado, sozinho, o corpo da própria mãe.

A Polícia Civil irá divulgar as razões que motivaram o crime na manhã desta quarta-feira (15). Parentes de José pedem por justiça.

O incêndio ocorreu no sábado (11). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada de helicóptero até o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no domingo (12).

As investigações apontaram para um provável latrocínio, á que foram roubados da casa dele celular, carteira e um aparelho de televisão.

Além disso, José possuía uma doença renal crônica e havia recebido, por meio de uma vaquinha online, R$ 30 mil para realizar o tratamento.