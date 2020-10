Polícia prende caseiro suspeito de estuprar ao menos seis mulheres

PUBLICIDADE

Um homem que trabalhava como caseiro em uma casa de veraneio foi preso suspeito de ter cometido, ao menos, seis estupros. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o homem foi preso após cometer um estupro contra uma jovem de 18 anos.

A Delegacia Municipal de Beberibe, município no Ceará, efetuou a prisão em flagrante no local de trabalho do homem, uma casa no distrito de Sucatinga. De acordo com a polícia, ele havia acabado de violentar uma jovem de 18 anos. O caseiro também é investigado por cometer o mesmo crime contra outras cinco mulheres.