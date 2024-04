Polícia localiza mulher que sumiu com filho após tirá-lo à força da avó

A Polícia Civil localizou a mulher que ‘sumiu’ com o filho, de cinco anos, após tomá-lo à força das mãos da avó paterna, em Santos, no litoral de São Paulo. A delegada responsável pelo caso explicou, que a corporação tem urgência para recuperar o garoto e devolvê-lo ao pai e à avó, que têm a guarda. “Percebemos que ela [criança] não queria estar com a mãe”, explicou.

O pai e a avó paterna estavam com o menino há três anos. Eles obtiveram a guarda compartilhada provisória em 25 de janeiro. A mãe, embora tenha autorização para vê-lo, depende de supervisão, e não poderia tê-lo arrastado e colocado dentro de um carro. A Justiça já expediu um mandado de busca e apreensão do garoto.

Segundo informações da delegada Deborah Lázaro, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos (SP), a Polícia Civil já descobriu o local onde a mãe esconde a criança. O endereço, no entanto, não pode ser divulgado para preservar as investigações.