Polícia investiga maus-tratos durante chá revelação em GO

A Polícia Civil encontra-se atualmente conduzindo uma investigação a respeito de um incidente de maus-tratos a animais ocorrido durante uma celebração de revelação, na qual cavalos foram utilizados para anunciar o sexo do bebê, em Santa Helena de Goiás, localizada na região sudoeste do estado. Os foguetes resultou na liberação de fumaça rosa, causando agonia nos animais.

De acordo com as declarações do delegado Danilo Fabiano, o evento do chá revelação aconteceu no último fim de semana. O vídeo evidencia que, ao serem acionados, os foguetes provocaram reações de desconforto nos cavalos, levando-os a saltar e demonstrar agitação extrema. Em uma situação ainda mais preocupante, um dos animais acabou caindo ao chão. A emissão da fumaça rosa, que sinalizou o sexo do bebê, resultou na cobertura completa do local, gerando comemorações por parte dos presentes.

A Polícia, em seu comunicado, informou que já deu início a um inquérito criminal com o objetivo de examinar a possibilidade de maus-tratos aos animais.