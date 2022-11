Polícia investiga denúncia de suposto abuso sexual de professor a alunos em escola

As supostas vítimas têm entre 9 e 11 anos e estudam na mesma escola onde o professor lecionava

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) investiga denúncia de suposto abuso sexual a alunos por um professor convocado, de 36 anos, de uma escola municipal de Campo Grande.

Segundo a delegada Anne Karine Trevizan, da Depca, as supostas vítimas têm entre 9 e 11 anos e estudam na mesma escola onde o professor lecionava. A polícia diz que recebeu nove denúncias e que as investigações ainda estão em andamento, mas que em depoimento especial as crianças teriam confirmado os abusos.

A secretaria municipal de Educação (Semed) informou em nota que o professor convocado foi imediatamente afastado das funções e teve o vínculo encerrado após o órgão ser informado do caso. Apontou ainda que foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos e a devida apuração dos fatos.

A Semed relatou ainda que está sendo oferecido atendimento socioemocional e psicológico aos alunos e as famílias, por meio do Programa Valorização da Vida.