Polícia investiga casos de abuso sexual de professor contra alunas em escola

De acordo com os relatos, o professor passava a mão no corpo das alunas e assediava sexualmente

A Polícia Civil está investigando casos de abuso sexual por parte de um professor de língua portuguesa contra estudantes do 8º ano da Escola Municipal Cívico-Militar Chico Xavier, no bairro do Bessa, em João Pessoa. De acordo com os relatos, o professor passava a mão no corpo das alunas e assediava sexualmente.

De acordo com uma nota emitida pela Secretaria de Educação (Sedec) de João Pessoa, o professor foi imediatamente afastado do quadro.

A direção da escola, representada pelas servidoras Ismênia Carla Moura (diretora administrativa) e Socorro Pinto (diretora pedagógica), acompanhou pessoalmente os pais das alunas até a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a Juventude e está à disposição para auxiliar no esclarecimento do caso. A Polícia Civil, no entanto, só vai se posicionar sobre o caso quando todos os envolvidos forem ouvidos.

Uma equipe de psicólogas e assistentes sociais está entrando em contato com os pais e as estudantes para prestar a assistência necessária para preservar a saúde mental das alunas.

A secretária de Educação, América Castro, disse ainda que, ainda nesta quinta-feira (17), vai procurar os pais de todas as alunas para se colocar à disposição, com a estrutura da Sedec, para esclarecer os fatos e garantir a integridade das estudantes.