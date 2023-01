Polícia investiga abuso de homem contra sobrinha de 8 anos

Segundo a polícia, a criança contou à mãe que o abuso aconteceu em um momento que ficou sozinha com o familiar

Uma menina de oito anos denunciou que foi abusada pelo tio, nesta segunda-feira (16), na zona rural de Lagoa Seca, que fica na região de Campina Grande. Segundo informações da Polícia Civil, a criança contou à mãe que o abuso aconteceu em um momento que ficou sozinha com o familiar.

No boletim de ocorrência, a mãe informou que saiu para trabalhar e deixou os dois filhos na casa do irmão, aos cuidados da cunhada. No fim da tarde, ao retornar, a filha de 8 anos começou a contar a situação enquanto chorava.

A criança disse que em um determinado momento a cunhada deixou ela e o irmão com o tio. O suspeito mandou o menino comprar cerveja para ficar sozinho com a vítima e cometer o crime.

A mãe chamou a Polícia Militar que realizou buscas na região. Até a última atualização desta notícia, o suspeito não tinha sido localizado. A Delegacia da Infância de Campina Grande está acompanhando o caso.