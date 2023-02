Polícia identifica suspeitos de chacina após jogo de sinuca em MT

O crime aconteceu em um bar. De acordo com a polícia, testemunhas informaram que dois homens estavam jogando sinuca

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou dois suspeitos de praticarem uma chacina que deixou sete mortos em Sinop, a 504 km de Cuiabá, na tarde da terça-feira (21).

Os suspeitos são procurados pela Polícia Civil. Segundo a polícia, Edgar Ricardo de Oliveira, 30, e Ezequias Souza Ribeiro, 27, têm residência em Sinop.

O crime aconteceu em um bar. De acordo com a polícia, testemunhas informaram que dois homens estavam jogando sinuca com outras pessoas e teriam perdido uma quantia significativa de dinheiro.

Após ser alvo de deboche, a dupla foi embora em uma caminhonete branca e retornou armada. Um estava com uma pistola 380 e o outro com uma espingarda calibre 12, ainda segundo a Polícia Civil.

O homem que estava com a pistola colocou todas as vítimas em uma parede. Depois, ele fez disparos contra o grupo junto com o parceiro.

Seis vítimas estavam mortas quando a polícia chegou ao local, enquanto uma morreu no hospital. Entre os mortos está uma adolescente de 12 anos.

O delegado responsável pela investigação, Bráulio Junqueira, ouviu as testemunhas do crime durante a madrugada e encaminhou representação à Justiça pelas prisões dos dois suspeitos.

Informações que possam levar à localização dos dois homens podem ser encaminhadas ao telefone de denúncias 197 da Polícia Civil mato-grossense.

Uma perícia foi realizada no local da chacina. O Instituto Médico Legal também esteve na localidade.

A investigação policial apura o cometimento de homicídio doloso por meio do uso de arma de fogo.