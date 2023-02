342 celulares foram roubados durante o Carnaval

Em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a PCDF ofereceu o serviço de bloqueio dos aparelhos

Durante os dias de folia de carnaval, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) participou da Cidade Policial, que contou com uma delegacia móvel, onde foram registradas ocorrências policias, lavrados termos circunstanciados e realizados bloqueios de celulares roubados ou furtados.

Nos quatro dias de festa, 342 celulares foram roubados e 19 apreendidos em todo o DF, segundo a corporação. Em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a PCDF ofereceu o serviço de bloqueio dos aparelhos.

Ainda que o bloqueio não seja imediato, já que depende da validação dos dados fornecidos no momento do registro da ocorrência pela agência, é de extrema importância o ato.

Para solicitar o bloqueio do aparelho celular roubado ou furtado dirija-se à Delegacia de

Polícia mais próxima, e forneça as seguintes informações durante o registro policial:

– número da linha;

– nome e CPF do titular da linha, caso não seja a própria vítima;

– número(s) do(s) IMEI(s).

O número do IMEI não é obrigatório no caso de registro presencial em uma das Delegacias de Polícia, no entanto ele facilita o processo de validação das informações, garantindo o efetivo bloqueio. Aparelhos celulares com mais de um chip possuem mais de um número de IMEI.