Polícia encontra fábrica clandestina de anabolizantes na zona norte de SP

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

A polícia encontrou uma fábrica clandestina de anabolizantes que funcionava em uma casa no Parque Edu Chaves (zona norte de São Paulo), na madrugada desta sexta-feira (18). Um homem e duas mulheres foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O material, segundo a polícia, era vendido para atletas e lojas do segmento esportivo.

Com base em anotações apreendidas há dois meses, em uma ocorrência na região da Sé (centro de SP), a polícia levantou que a casa da zona norte era usada por uma quadrilha de traficantes de drogas. “Acompanhamos a rotina dos suspeitos por quase dois meses e verificamos uma movimentação suspeita na residência do Parque Edu Chaves”, explicou o delegado Fabio Daré, titular da equipe de intervenção estratégica da 1ª Delegacia Seccional do centro.

Segundo a investigação, uma motocicleta saía quase que diariamente da região central de São Paulo, ia à casa da zona norte e retornava ao centro. A polícia acredita que o veículo era usado no transporte de anabolizantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na casa da zona norte a polícia encontrou milhares de ampolas de medicamentos importados, aparentemente ilegais no Brasil, usados para aumentar a massa muscular e o rendimento de atletas. “Foi uma surpresa para nós [polícia] constatar que a casa era usada exclusivamente para produzir anabolizantes”, afirmou o delegado titular.

Quando a polícia chegou ao local, não havia ninguém. Por isso, dois investigadores permaneceram na residência, enquanto um terceiro ficou na rua. Por volta das 9h30, duas mulheres e um homem chegaram e foram presos em flagrante. O trio prestaria depoimento à polícia ainda nesta sexta.

De acordo com Daré, o homem detido teria saído do sistema carcerário há cerca de dez dias. Ele conta com dois indiciamentos por tráfico de drogas, segundo o delegado.

O material apreendido será submetido à perícia. A polícia também coletou anotações indicando que os anabolizantes eram vendidos para atletas e lojas especializadas em suplementos esportivos.

A 1ª Seccional continua a investigação para identificar mais pessoas envolvidas no esquema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress