Polícia da Colômbia queima 1,5 tonelada de maconha e fumaça chega a residências

A polícia da cidade de Bello, na Colômbia, queimou uma carga de 1,5 tonelada de maconha apreendida, segundo apurações da imprensa local

Nesta terça-feira, 12, a polícia da cidade de Bello, na Colômbia, queimou uma carga de 1,5 tonelada de maconha apreendida, segundo apurações da imprensa local.

A droga foi achada em dois endereços diferentes. Segundo a polícia, os donos do carregamento efetuaram disparos para intimidar os agentes.

O vento, no entanto fez com que a fumaça de maconha fosse levada até as casas vizinhas.

Edilberto Castaño, um dos vizinhos, deu um depoimento a um canal de TV colombiana: “Sentimos uma fumaceira muito horrível que saia lá do batalhão, um cheiro de maconha tremendo que travava todo mundo”, disse ele.

Por haver muita fumaça, alguns vizinhos pensaram inicialmente que havia um incêndio, mas a prefeitura afirmou inicialmente que não havia fogo nenhum e que não houve nenhuma reclamação por causa do cheiro.