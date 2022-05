Polícia Civil do Distrito Federal deflagra Operação Last Call

No início dessa quinta-feira, 05, a PCDF por meio da 19aDP, deflagou a Operação Last Call para realizar três mandados de prisão preventiva

No início da manhã dessa quinta-feira, 05, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19aDP, deflagou a Operação Last Call (Última Chamada) para realizar três mandados de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário contra um grupo de assaltantes.

As investigações iniciaram em dezembro do ano passado, e foi possível desvendar como os assaltantes realizavam os crimes. Eles primeiro assaltavam veículos e, em seguida, com os carros roubados, assaltavam lojas que vendiam telefone celular.

O primeiro assalto ocorreu no dia 27 dezembro de 2021, quando três criminosos roubaram cerca de 63 aparelhos de telefone celular das Lojas Americanas em Ceilândia.

Ao momento que as investigações avançavam, se confirmou que esses três assaltantes faziam parte de um grupo de criminosos que também assaltou uma loja revendedora da empresa Vivo, em fevereiro deste ano, também localizada em Ceilândia.

“Ainda foi possível perceber que esse grupo criminoso praticou assaltos nas regiões de Samambaia e Sobradinho. Durante as investigações, a equipe policial conseguiu recuperar parte dos aparelhos que foram roubados”, explica o delegado-chefe adjunto da 19a DP, Thiago Peralva.