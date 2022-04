Polícia Civil do DF desarticula Operação Íblis

A PCDF deflagrou a Operação Íblis para cumprir mandado de prisão contra Dentinho acusado de roubo de veículo em Vicente Pires

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 38a DP, deflagrou a Operação Íblis para cumprir mandado de prisão e de busca e apreensão contra Carlos Augusto Sousa Santos, Dentinho, de 18 anos, acusado de roubo de veículo em Vicente Pires.

Segundo a delegacia, o jovem foi apontado como sendo um dos autores de um roubo de veículo ocorrido no início de janeiro deste ano, quando na companhia de mais 3 comparsas abordou uma motorista de 42 anos, quando ela estacionava o carro próximo a um bar. Em seguida anunciaram o roubo, pegando a bolsa e as chaves do veículo, fugindo com o mesmo em direção à Estrutural.

Com a posse dos cartões bancários da vítima, os criminosos, usando o método de pagamento por aproximação, efetuaram compras em distribuidoras de bebidas situadas no Sol Nascente. O veículo da vítima foi localizado, três dias depois, abandonado em uma via pública de Ceilândia, sendo apreendido e encaminhado à perícia.

Por meio de fotografia, a vítima reconheceu, na delegacia, Carlos Augusto como sendo um dos autores do roubo perpetrado e, através das imagens obtidas das distribuidoras de bebidas, reconheceu o envolvido como um dos criminosos do grupo que anunciou o assalto.

Diante das provas colhidas, foi representado ao poder judiciário pela decretação da prisão temporária do jovem e pela expedição de mandado de busca e apreensão para a sua residência.

Nessa terça-feira, 26, Carlos Augusto foi preso em flagrante, pela prática dos crimes de roubo e de corrupção de menores, por assaltar, em companhia de adolescentes, as Lojas Americanas de Ceilândia.

Com essa prisão, os policiais da 38a DP anteciparam a deflagração da operação para o cumprimento dos mandados expedidos em desfavor dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem, que já possui diversas passagens policiais desde a adolescência, tais como homicídio, porte de arma, tráfico de drogas, ameaça e receptação de veículo e aparelho celulares roubados, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

“A PCDF solicita a divulgação do nome e da imagem do autor e das demais imagens obtidas durante a investigação para que outras vítimas reconheçam e identifiquem o envolvido pela prática de crimes e, ainda, possam informar sobre a identidade e paradeiro de seus comparsas”, destaca o delegado.