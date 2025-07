Polícia Civil desarticula esquema de desvio de cargas e bloqueia R$ 65 milhões em operação em Goiás

Uma operação da Polícia Civil de Goiás, deflagrada nesta quinta-feira (3), resultou no cumprimento de mais de 24 mandados de prisão e no bloqueio de R$ 65 milhões de suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio e revenda de cargas. Durante a ação, 82 veículos foram apreendidos.

De acordo com a investigação, os criminosos contavam com a participação de motoristas de caminhão, que eram cooptados para simular roubos e desviar as cargas para depósitos clandestinos. Posteriormente, as mercadorias eram revendidas ilegalmente. O grupo não atuava com um tipo específico de carga, mas, em determinados períodos, deu preferência ao desvio de combustíveis e agrotóxicos.

As apurações indicaram ainda que um dos líderes da quadrilha havia transferido a posse de um avião — utilizado no transporte de drogas — para um terceiro, com o objetivo de ocultar seu envolvimento. Esse suspeito já tinha sido preso anteriormente em outras duas operações de combate ao tráfico de drogas.

O esquema foi descoberto após a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) identificar, em uma apreensão anterior, que uma carga desviada estava em posse de um depositário. Na ocasião, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nos galpões onde as mercadorias eram armazenadas e na residência do responsável.