Motorista de 19 anos sai ileso após capotamento na BR-020, em Planaltina

Um jovem de 19 anos escapou ileso de um capotamento ocorrido no fim da tarde desta quinta-feira (3), na BR-020, altura do km 23, próximo ao Córrego Fumal, em Planaltina.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o veículo VW Golf, de cor prata, capotado às margens da rodovia. O condutor, identificado pelas iniciais J.R.S.S., já estava fora do automóvel e caminhava pelo local. Ele foi avaliado pelos socorristas e não apresentava ferimentos aparentes nem queixas de dores, mas foi levado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL) para avaliação médica.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.