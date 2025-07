Homem sofre parada cardíaca ao volante e é salvo por bombeiros na BR-070

Um motorista de 45 anos foi salvo após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia um Renault branco na noite desta quinta-feira (3), na BR-070, altura da QNO 06, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h36 e empenhou quatro viaturas para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o condutor, identificado como F. G. C., inconsciente dentro do veículo. Ele foi imediatamente retirado e recebeu manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) da equipe de socorro, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após 17 minutos de procedimentos intensivos, o homem teve os sinais vitais restabelecidos e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A via foi parcialmente interditada durante o atendimento. As causas do incidente ainda são desconhecidas. A Neoenergia foi acionada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pelo local.