Polícia apreende material satânico em operação

No Paraná, materiais satânicos e uma arma de airsoft foram apreendidos pela Polícia Civil durante a operação Bergon. A ação visa grupos de pessoas que se autodeclaram nazistas e abrange sete estados brasileiros.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Além do Rio, policiais atuam em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Norte..

A polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em Londrina (PR), Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR) e Campina da Lagoa, no oeste.

O materiais apreendidos hoje foram encontrados na casa de um jovem de Campina da Lagoa. A polícia disse que o rapaz foi lavado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado,

O material apreendido no Paraná será encaminhado para o Rio de Janeiro.

Alguns dos suspeitos são adolescentes. O grupo é investigado por publicar, em redes sociais e em aplicativos de mensagens, fotografias, imagens e textos de cunho racista, homofóbico, antissemita ou nazista. Há ainda a incitação da prática de violência contra esses segmentos.