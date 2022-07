Polícia apreende 300 aves em 3 malas no aeroporto de Brasília

Um homem de 30 anos foi detido no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, transportando 300 pássaros silvestres em 3 malas

Na tarde do último sábado, 23, um homem de 30 anos foi detido no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, transportando 300 pássaros silvestres em três malas.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, ele optou por ficar em silêncio, assinou termo de compromisso sendo liberado. Os pássaros foram apreendidos, recolhidos e encaminhados ao CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres).

Em nota, a Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informou que o aeroporto “adota a política de tolerância zero” ao tráfico de vidas silvestre e “trabalha constantemente com os órgãos públicos, funcionários e com avisos aos passageiros com o objetivo de combater o tráfico internacional de vida selvagem, identificando suspeitos do comércio ilegal”.

O jornalista André Trigueiro publicou sobre o caso em seu twitter. No post, ele mostra imagens dos pássaros e diz que eles seriam usados para “rinha”, ou seja, para brigas entre os animais. A Polícia Civil, contudo, não confirma essa informação.