Polícia apreende 130 aves que participavam de rinha de galo

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (27) o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde apreendeu, no Paraná, 130 aves que participavam de uma rinha de galo. Foram aplicadas multas que, juntas, totalizam mais de R$ 1,1 milhão e levaram 16 pessoas para lavratura de Termo Circunstanciado.

A corporação ficou sabendo da rinha graças a um denúncia anônima, indicando a chácara como local do crime. Diversas pessoas fugiram a pé e 28 veículos foram deixados para trás na chácara.

O batalhão apreendeu 110 galos, 10 galinhas e 10 frangos vivos, a maioria com lesões causadas pelos maus tratos e lutas entre as aves. Além disso, oito aves estavam mortas e foram incineradas, seguindo as medidas de segurança sanitária.