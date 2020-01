“Pocahontas Carioca” assume ser mulher que aparece em um vídeo pornô

PUBLICIDADE 

Na última semana a vida da dançarina e back vocal Braba, do grupo de pagode ‘La Fúria’ ficou bem agitada após internautas suspeitarem dela ser uma mulher que apareceu em um vídeo pornô.

O vídeo pornô de 34 segundos vazou na web e rapidamente internautas passaram a espalhar que a garota seria a artista, por conta da semelhança.

Nas redes sociais, ‘Braba’ chegou a se manifestar, e também a elogiar a performance da garota em questão no vídeo. “Queria eu ter uma ‘raba’ daquelas e aquele desenvolvimento que aquela mulher tem”, disse, negando que seria ela no vídeo. Apesar disso, muitos internautas continuaram em dúvida.

A polêmica só teve fim porque Karoline Coutinho, modelo carioca, conhecida como ‘Pocahontas Carioca‘, assumiu ser ela no vídeo. Segundo Karoline ela não se arrepende do vídeo e se revelou porque foi procurada por ‘Braba’, que estava com receio de que o vídeo prejudicasse sua carreira artística.

Ainda na entrevista, a ‘Pocahontas Carioca’ afirmou ter ficado chocada com o vídeo, que tem recebido propostas de pessoas oferecendo dinheiro por vídeos exclusivos e que chegou a ser sondada por supostos produtores de filmes eróticos.