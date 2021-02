PMs brigam e soldado é morto por colega de trabalho

PUBLICIDADE

Após uma discussão na madrugada desta sexta-feira (5), um policial militar foi morto por um colega de corporação, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o G1, os dois voltavam de uma ocorrência de roubo na cidade e discutiram por conta da velocidade em que um deles estava dirigindo.

Segundo informações da PM, os dois desceram do carro e iniciaram uma briga corporal. Nesse momento, o soldado Elias Postanovski, de 31anos, atirou no rosto do soldado Lécio Tadeu dos Santos, de 42 anos. Ele morreu no local.

O PM morto atuou na corporação por 14 anos e o policial que efetuou o disparo trabalha na polícia desde 2012. Ele foi preso em flagrante por um terceiro integrante da equipe.

O policial deve responder pelo crime de homicídio. Ele foi levado ao 17° batalhão, em Piraquara.

A PM se pronunciou sobre o caso

Por meio de uma nota, a PM classificou como gravíssima a situação e que lamenta a tragédia.

“O policial militar responsável pelo disparo encontra-se preso em flagrante pelo crime militar de homicídio, e permanecerá sob custódia, à disposição da autoridade judiciária competente. O Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná ressalta que a atitude afronta todos os valores fundamentais da instituição e do Estado Democrático de Direito e que neste momento de profunda infelicidade e comiseração, concentra seus maiores esforços no apoio aos familiares de ambos os militares estaduais envolvidos na tragédia”, diz a nota.