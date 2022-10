PMs ajudam a salvar bebê engasgado

Segundo a PM, a criança estava comendo um pedaço da fruta quando se engasgou

Policiais militares ajudaram a salvar uma bebê de 10 meses que se engasgou com uma semente de laranja em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A corporação disse que a menina está internada e em observação.

“Foi uma situação atípica, estamos sempre acostumados com crimes, mas graças a Deus estávamos em patrulhamento na região quando vimos a mãe desesperada na rua atrás de ajuda. Daí, conseguimos salvá-la”, disse o capitão Silvânio Arruda.

O salvamento aconteceu na noite da última segunda-feira (17), por volta das 19h30, no Setor Parque Santa Cecília. A criança estava em casa com os pais quando se engasgou. A polícia disse que a criança foi encontrada com a respiração comprometida.

Segundo a PM, os policiais realizaram manobras de salvamento e desobstrução das vias aéreas para normalizar os sinais vitais da criança.

Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada para atender a criança. Ela foi levada consciente para o Hospital da Criança e do Adolescente em Goiânia.