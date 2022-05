PMDF prende homem que tentou atropelar agentes em Ceilândia

O homem foi conduzido para 15°Delegacia de Polícia. Foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto

A Polícia Militar do Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Trânsito do DF, realizou a Operação Alcoolemia.

Em um dos momentos da fiscalização, um veículo que recebeu a sinalização de diminuição de velocidade não reduziu e seguiu em direção a um agente do DETRAN.

Diversos cones foram atingidos e o condutor fugiu em alta velocidade, pulou quebra molas e colocou a vida de pedestres em risco.

O veículo foi acompanhado por mais de dois quilômetros e, ao tentar fazer uma curva na QNO 18, perdeu o controle do veículo e bateu no meio fio. O motorista tentou fugir a pé mas foi alcançado pelos policiais.

No veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 e 2 cartuchos de munição que estava embaixo do tapete no pé da passageira.

Ao realizar a entrevista pessoal com o mesmo, ele mentiu seu nome, dando o nome e cpf de seu irmão.

O homem foi conduzido para 15°Delegacia de Polícia. Foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e possuía diversas outras passagens.