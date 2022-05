PMDF prende fornecedores de drogas em Taguatinga

Os policiais apreenderam entorpecentes ilícitos, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e munições para armas

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na tarde de sexta (13), por volta das 12h, na QSC 19, em Taguatinga.

As equipes do Gtop 22 e Rotam, diante de informações da inteligência, abordaram um veículo com dois homens, que forneciam drogas na área de Taguatinga e Samambaia.

Os policiais apreenderam entorpecentes ilícitos, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e munições para armas. Os homens foram conduzidos à 12ª DP.