PMDF e PCDF apreendem 50 kg de maconha e prende suspeito por tráfico de drogas

O suspeito foi preso por tráfico de drogas

A Polícia Militar do Distrito Federal, em operação integrada com a Polícia Civil do Distrito Federal, prendeu um homem em flagrante na DF-290 pelo crime de tráfico de drogas.



As equipes do Grupo Tático Operacional e do serviço de inteligência do 9º BPM, em atuação conjunta com a equipe da Seção de Repressão às Drogas da 20ª DP, flagraram o suspeito transportando, no porta malas do carro, aproximadamente 50 kg de maconha.



O condutor do veículo já havia sido preso há 3 meses pelo mesmo crime.



Segundo informações preliminares, a droga, que vinha de Goiás, seria revendida no Gama.

O suspeito e a droga apreendida foram apresentados à 20ª DP para registro e demais providências.