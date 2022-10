Bolsonaro diz que Lula mente e petista diz que presidente é rei das fake news

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) travaram uma queda de braço no debate desta noite na Band

Carolina Linhares e Joelmir Tavares

São Paulo, SP

O ex-presidente Lula (PT) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é o “rei das fakes news” e que não acreditou na pandemia no início. O petista disse ainda que Bolsonaro não visitou doentes no hospital.

Bolsonaro rebateu, afirmando que esteve em hospitais. “Me comovi, me preocupei com cada morte no país”, disse Bolsonaro, que acusou Lula de mentir.

“Lula, não continue mentindo, pega mal para sua idade”, disse.

O ex-presidente afirmou que “agora candidato, [Bolsonaro] está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá [no início da pandemia”.

Bolsonaro afirmou que Lula e aliados são “especialistas em pegar vídeos” e cortar trechos para atacá-lo, em referência indireta ao caso da fala usada nas últimas horas para relacionar Bolsonaro a pedofilia. O petista riu e rebateu, dizendo que é o lado do presidente que adota essa linha.

Era visível que Pazuello não entendia nada de saúde, diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) gasta seu tempo no primeiro bloco para falar de Covid, tema que desgasta seu rival Jair Bolsonaro (PL).

O petista afirmou que o presidente nomeou ministros que não entendiam de saúde, como Eduardo Pazzuello, e lembrou que Bolsonaro tratou a pandemia como “gripezinha”.

Bolsonaro afirmou que poderia ter acabado com a CPI da Covid se tivesse acolhido emendas de Omar Aziz (PSD-AM) e de Renan Calheiros (MDB-AL), que estiveram à frente da comissão.