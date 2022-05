PMDF captura lobo-guará em Ceilândia

Na manhã dessa quarta-feira, 04, policiais militares do Batalhão Ambiental capturam um lobo-guará em Ceilândia

A equipe militar foi acionada via COPOM, para realizar um resgate de uma lobo-guará que passeava entre as quadras do P Norte.

Os policiais conseguiram capturar o animal na QNN 31 próximo à faculdade IESB.

Após a captura o animal foi levado ao Zoológico de Brasília para atendimento veterinário, em bom estado, com o físico e características preservadas.