PMDF apreende maconha em Sobradinho II utilizado cães farejadores

Na noite desse domingo, 15, policiais militares integrantes dos Grupos Táticos Operacionais 40 e 33, com o Batalhão de Policiamento com Cães e o Serviço de Inteligência do 13º Batalhão (Águia 33), aprenderam cerca de 2,5 quilos de maconha, em Sobradinho II.

Os policiais receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas em Sobradinho II e as características do suspeito, em uma ponte de madeira.

No local, os policiais viram um homem ao lado de um Renault Sandero cujas características eram as mesmas passadas sobre o suposto traficante. Esse homem entrou no carro e saiu do local antes da chegada das viaturas da PMDF.

Durante a fuga, o indivíduo arremessou objetos pela janela do carro. Após cerca de 1 km, o veículo foi abordado. Nas imediações da abordagem, foram encontradas cerca de 1,2 quilo de maconha.

Os policiais do GTOp solicitaram apoio ao BPCães que fizeram uma busca pela região, localizando mais substância entorpecente.

Após a droga ser localizada, o homem, que não teve identidade revelada, foi levado para 13ª DP e autuado por tráfico de drogas.