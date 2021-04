PM prende homem que matou pai e filha de 2 anos

A equipe responsável pela prisão relatou que o homem confessou a autoria do crime e alegou ter recebido ordens de dentro de um presídio no Estado

A Polícia Militar (PM) informou que prendeu o homem apontado como autor do crime bárbaro onde pai e filha de 2 anos foram mortos a tiros no município de Tartarugalzinho (AP). A prisão aconteceu horas depois do assassinato ter ocorrido no fim da tarde de terça-feira (31).

A equipe responsável pela prisão relatou que o homem confessou a autoria do crime e alegou ter recebido ordens de dentro de um presídio no Estado.

Uma das vítimas, Jeiel Correia da Silva, de 24 anos, era um detendo em regime aberto domiciliar. Ele estava em uma motocicleta com sua filha, de 2 anos, e outra adolescente , de 17, que foi baleada no braço e transferida para o Hospital de Emergência (HE) da capital.

Após montar barreiras nos municípios adjacentes e realizar buscas em uma área de mata, a PM recebeu denuncia de invasão a um estabelecimento comercial no Centro do município, onde o autor estava

Para chegar no criminoso, o 7º BPM montou barreiras nos municípios adjacentes e realizou buscas em uma área de mata, que segundo relatos era o local onde o suspeito estava escondido.