PM investiga veracidade de imagem em que chefe da corporação aparece nu em gabinete

Chefe do Estado-Maior da PM do Pará, coronel Marcelo Ronald Botelho de Souza, teve foto divulgada em que aparece nu em gabinete da polícia

Um inquérito policial instaurado pela Polícia Militar (PM) está investigando uma fotografia polêmica do chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar do Pará, coronel Marcelo Ronald Botelho de Souza. Na imagem que viralizou na última sexta (13), o coronel aparece nu em um gabinete da polícia.

Rodeado de cadeiras, o coronel Souza aparece sentado em uma mesa vestindo apenas uma blusa vermelha, exibindo suas partes íntimas.

A Polícia Científica está realizando a perícia na imagem, a pedido do Ministério Público. Caso seja comprovada a veracidade da foto, o coronel Marcelo de Souza responderá a crime de atentado violento ao pudor, previsto no Código Penal Militar. A pena pode chegar a 5 anos de reclusão.

A PM alega que Botelho de Souza foi “vítima da divulgação da fake news”. O prazo de conclusão do inquérito é de 40 dias.