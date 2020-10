PM encontra plantação de maconha em apartamento de bairro nobre na capital paulista

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

Uma plantação de maconha foi encontrada pela Polícia Militar em um apartamento na região de Higienópolis, bairro nobre do centro da capital paulista, nesta quarta-feira (21). Duas pessoas foram presas.

Policiais militares receberam a informação por meio do Disque Denúncia sobre um apartamento, no qual seria mantida uma plantação de maconha. A técnica usada pelos suspeitos é conhecida como indoor, em que as plantas são cultivadas em estufas, recebendo luz artificial.

Ao chegar ao endereço indicado na denúncia, os policiais encontraram seis estufas, dentro das quais eram cultivadas mudas de maconha, distribuídas em cem vasos. Um vídeo feito pela corporação mostra que parte das estufas ocupava a sala do apartamento, o primeiro cômodo de acesso do imóvel.

Além das mudas, os policiais também encontraram insumos usados para o cultivo da erva como sistema de isolamento térmico, iluminação específica, irrigação automática, termostato (equipamento eu mantém estável a temperatura de um ambiente), além de um controlador de umidade.

Dois homens, que não tiveram as identidades informadas, estavam na casa no momento do flagrante. Ambos foram encaminhados ao 2º DP (Bom Retiro). A defesa deles não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

Outro caso Na terça (20), policiais civis encontraram duas grandes estufas com pés de maconha em uma casa na região da Vila Mariana (zona sul). Um homem de 41 anos foi preso. A defesa dele também não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

Investigadores do 6º DP (Cambuci) apuravam a rotina na residência suspeita. O tempo em que o local foi monitorado, porém, não foi informado. A polícia suspeitava que no imóvel funcionasse um ponto de tráfico de drogas.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), as estufas foram localizadas “durante diligências na residência”.

A pasta acrescenta que a erva foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística. O suspeito preso foi levado ao 6º DP e permanece à disposição da Justiça.

