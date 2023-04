PM é morto por policial civil em conveniência

O suspeito do crime foi encontrado no hospital onde a vítima foi levada para atendimento, entregando as armas que estava portando

Na madrugada de quinta-feira (27), um policial civil foi supostamente responsável pelo assassinato de um policial militar a tiros em uma loja de conveniência de um posto, em Cuiabá. Conforme detalhado no Boletim de Ocorrência, a vítima foi identificada como Thiago de Souza Ruiz e, apesar de ter sido socorrida e encaminhada a um hospital particular, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Leia também Lula assina a demarcação de seis terras indígenas; são as primeiras homologações desde 2018

Desemprego sobe a 8,8% e atinge 9,4 milhões no primeiro trimestre

Bolsonaro e invasões do MST afastam governo do maior evento agro do País Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime foi encontrado no hospital onde a vítima foi levada para atendimento, entregando as armas que estava portando. Também há relatos de que ele planeja se apresentar voluntariamente. As equipes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e da Corregedoria estão investigando a motivação por trás do assassinato.