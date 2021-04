Pistoleiro que matou cigano cobrava até R$ 300 mil por morte, diz polícia

Um homem, 41 anos, não sobreviveu aos ferimentos e faleceu após ser atendido. Quanto ao enteado dele, 22 anos, o rapaz está em estado grave e internado

A Polícia Civil descobriu o motivo que levou um homem a matar outro e deixar uma terceira pessoa em estado grave. De acordo com as autoridades, o criminoso atua como pistoleiro e chegava a cobrar até R$ 300 mil para realizar crimes de homicídio. O caso aconteceteu em fevereiro de 2021, em Paraíso do Tocantins. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, as vítimas eram ciganas. Um homem, 41 anos, não sobreviveu aos ferimentos e faleceu após ser atendido. Quanto ao enteado dele, 22 anos, o rapaz está em estado grave e internado.

Ainda segundo as informações, os crimes aconteceram devido a vítima mais velha estar se relacionando com uma mulher casada em outro estado. A 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (6ª DEIC) de Paraíso do Tocantins foi responsável pelas investigações.

“Inicialmente, conseguimos apurar que foi uma execução, um crime encomendado, uma vez que identificamos o autor como sendo um matador de aluguel, um pistoleiro que age, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e também no Tocantins”, explicou o delegado-chefe Hismael Athos.

O suspeito, 39 anos, foi detido em Brasília, durante uma operação realizada por policiais civis e militares. Em meio as investigações, os agentes descobriram que o matador de aluguel trabalhava com uma tabela de preços que variava entre R$ 30 mil e R$ 300 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito continua preso em Brasília, entretanto será levado para o estado do Tocantins. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio. O caso segue para que seja identificada a pessoa que encomendou a morte.