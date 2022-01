Piso de bar cede e deixa quatro pessoas feridas em Belo Horizonte

Segundo a corporação, ao chegarem no local, as quatro vítimas já tinham conseguido sair dos destroços e foram atendidas pelo SAMU

O piso de um bar cedeu na noite desta quinta-feira (20) no bairro Pindorma, em Belo Horizonte. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas e foram resgatadas por vizinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h. Segundo a corporação, ao chegarem no local, as quatro vítimas já tinham conseguido sair dos destroços e foram atendidas pelo SAMU. O vazamento de gás foi controlado e o local, isolado.

Nas imagens, é possível observar que refrigeradores e bebidas ficaram espalhados após a queda, além de um carro branco ter sido engolido pela cratera. O incidente ocorreu logo após a chuva que acometeu a cidade. Os bombeiros informaram que, a princípio, a laje veio a ceder com o peso do carro.

A Defesa Civil compareceu ao local e está apurando as causas do incidente. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte para obter informações sobre o estado das vítimas, mas não obteve retorno até a conclusão deste texto.