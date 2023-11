Piranhas para Jesus: evento no dia do evangelho viraliza em AL

Esta é a segunda edição do “Piranhas para Jesus” no município

O prefeito de Piranhas, Tiago Freitas, esclareceu o processo de escolha do nome de evento religioso, “Piranhas para Jesus”.

Tiago Freitas destacou que todo o processo, desde a seleção das bandas participantes até o nome do evento, foi decidido democraticamente em conjunto com as igrejas locais. Ele enfatizou que a iniciativa, programada para o dia 30 de novembro em comemoração ao Dia do Evangélico, é uma parceria entre a prefeitura de Piranhas e os centros religiosos.

O prefeito explicou que esta é a segunda edição do “Piranhas para Jesus” no município e reforçou o orgulho dos piranhenses por sua terra, incluindo o nome da cidade. Ele lamentou as interpretações negativas sobre o nome do evento e salientou que a escolha foi feita de maneira transparente em colaboração com a comunidade religiosa local.

Durante a transmissão, Tiago Freitas assegurou que o nome do evento não foi uma estratégia de marketing para ganhar destaque e defendeu que não há necessidade de alterá-lo. Ele ressaltou que, na primeira edição em 2022, houve uma pequena repercussão sobre o nome, e as atuais polêmicas são consideradas “mídia espontânea”.