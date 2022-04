PF prende aluno suspeito de planejar atentado terrorista contra estudantes de universidade, em Jataí

Polícia Federal prendeu um aluno suspeito de planejar um atentado terrorista contra colegas universitários e servidores da UFJ no Goiás

Nessa terça-feira, 12, a Polícia Federal prendeu, na Operação Sicário, um aluno suspeito de planejar um atentado terrorista contra colegas universitários e servidores da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no sudoeste de Goiás.

A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão, além do mandado de prisão temporária cumprido na casa do estudante. E foi realizada depois da universidade informar a Polícia Federal as ameaças feitas pelo estudante. O nome do estudante não foi divulgado pela Polícia Federal.

A Universidade Federal de Jataí disse em nota que recebeu a denúncia de uma suposta conduta irregular do aluno no final de março e comunicou imediatamente à Polícia Federal. A instituição informou ainda que todas as medidas necessárias e previstas no direito estão sendo adotadas.

De acordo com a investigação, o estudante teria feito graves ameaças contra a comunidade universitária, quando foram identificados fortes indícios de que o aluno poderia realizar o atentado a qualquer momento.

O investigado poderá responder pela prática do crime de realização de atos preparatórios de terrorismo, conforme o artigo 5º da Lei n. 13.260/2016, com pena de até 8 anos de prisão.

Nota da UFJ

No final do mês de março, a UFJ recebeu a denúncia de uma suposta conduta irregular perpetrada por um discente em desfavor de servidor(es) e alunos da instituição, o que foi comunicado imediatamente à Polícia Federal.

Registra-se, oportunamente, que todas as medidas necessárias e previstas nas normativas institucionais e no Direito Brasileiro estão sendo adotadas, concomitante à investigação policial.

No que concerne à identidade do aluno, neste momento (até a conclusão da investigação policial) entendemos ser necessário preservá-la.