Personal trainer é morta a facadas após questionar vizinha que a filmava

A personal trainer Andressa Serantoni, de 28 anos, foi morta na tarde dessa quarta-feira (12). A Polícia Militar informou que a vítima foi assassinada com golpes de faca após questionar a vizinha da mãe dela o motivo de estar sendo filmada pela moradora.

Segundo informações da Polícia Militar, divulgadas nesta quinta-feira (13), a suspeita estaria filmando todos os bairros da região com o celular, quando foi questionada pela vítima sobre o motivo do registro. Na sequência, a vizinha chamou pelo marido, que veio até o local portando uma faca.

De acordo com algumas testemunhas, Andressa teria ido até a casa da mãe no começo da tarde, quando se envolveu na discussão. Ainda de acordo com as testemunhas, a personal trainer recebeu uma série de golpes de faca. O socorro foi acionado, mas Andressa veio a óbito ainda no local.